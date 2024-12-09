В текущих конфликтах в Европе и мире следует винить не Россию, а Соединенные Штаты. Об этом написал бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

Он отметил, что многие европейцы верят в ложь о том, что разрыв отношений с Россией обеспечит безопасность, хотя это только приближает к третьей мировой войне.

Прауд подчеркнул, что Запад склонен обвинять Россию в своих бедах, и что с 2014 года европейские элиты слишком зависят от несбыточной идеи о победе над Россией. Он добавил, что разрыв отношений только выгоден США, а избранный президент Дональд Трамп может усугубить ситуацию выдвижением пошлин и перекладыванием ответственности за Украину на европейские страны.

7 декабря издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов писало, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс заявил, что мир находится на последних стадиях ситуации, предшествующей третьей мировой войне.

Ранее в МИД России заявили о стремлении не допустить конфликта с НАТО.