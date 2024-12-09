В России раскрыли, как Трамп конкретизирует свою политику в отношении Украины

Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию по Украине, имея возможность внести серьезные изменения в политику Вашингтона в отношении Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу… Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, при этом Трампу едва ли удастся отстранить от власти всех представителей «глубинного государства».

До этого Трамп заявлял, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что США при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация уходящего президента Джо Байдена.

В конце ноября газета The Wall Street Journal написала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. По мнению авторов статьи, Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.