Востоковед объяснил причины падения режима Асада в Сирии

Основной причиной падения президента Башара Асада стало отсутствие политического урегулирования сирийского конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил востоковед, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

Ученый подчеркнул, что в Сирии не были проведены необходимые реформы, другие политические силы не интегрировались в систему управления государством. При этом в отношении политических оппонентов правящий режим сохранял весьма жесткую риторику.

Бочаров отметил, что к обрушению власти привел целый комплекс факторов, и сейчас трудно сказать, какой именно из них стал определяющим. Возможно, существенную роль сыграла низкая мотивация регулярных сирийских войск — им не за что было сражаться.

Кроме того, в последнее время значительно уменьшились силы «Хезболлы» и других проиранских группировок, всегда бывших союзниками Асада. В результате за президента Сирии просто не кому было вступиться.

9 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после захвата Дамаска вооруженной оппозицией в Сирии может начаться гражданская война или распад страны.

Ранее США нанесли «десятки авиаударов» по Сирии.