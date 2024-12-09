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Премьер Тонги подал в отставку

Премьер Тонги Совалени подал в отставку перед вынесением ему вотума недоверия

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Depositphotos

Премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Совалени подал в отставку перед голосованием в парламенте по вопросу вынесения ему вотума недоверия. Об этом сообщает издание Matangi Tonga.

Авторы уточнили, что на открытии сессии, на которой должно было пройти голосование, глава кабмина обратился к парламенту.

«Я немедленно уйду в отставку в соответствии с Конституцией», — сказал Совалени.

После обращения премьера голосование о вынесении ему вотума недоверия не было начато. Вопрос также не поднимался в палате представителей, отмечает издание.

4 декабря национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте.

5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение Барнье об отставке правительства.

Володин отреагировал на вынесение вотума недоверия правительству Франции.

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