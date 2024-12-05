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Володин отреагировал на вынесение вотума недоверия правительству Франции

Володин: Макрон не смог любым способом удержать власть в стране

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог удержать власть в стране, французское правительство должно уйти в отставку после резолюции о недоверии кабмину премьер-министра Мишеля Барнье. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал политический кризис во Франции.

«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась», — подчеркнул он.

По словам спикера Госдумы, Макрон довел Францию до состояния политического и экономического кризиса. Президент позволил Соединенным Штатам втянуть Париж в украинский конфликт и сделал попытку оказаться лидером ЕС по поддержке Киева. Все это, отметил Володин, привело к тому, что Макрон утратил доверие французов.

Володин напомнил, что вотум недоверия правительству Франции вынесен впервые с 1962 года.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

Ранее лидер левой оппозиции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.

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