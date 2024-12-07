На Западе заявили, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов.

Бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс заявил, что мир находится на последних стадиях ситуации, предшествующей третьей мировой войне.

«По моему мнению, это все еще своего рода Холодная война, при чрезвычайно высоких, но все еще терпимых температурах, которая может «закипеть» в любой момент, если ее не предотвратить», — заявил он.

«Нет, мы пока не находимся в состоянии третьей мировой войны, хотя риск ее возникновения весьма значителен», — добавил профессор международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид Стивенсон.

По его словам, в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта его бы все заметили.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом (НАТО). По его словам, он не согласен с тезисом о том, что в России на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны.

Ранее стало известно, что НАТО не хочет провоцировать Россию гарантиями безопасности для Украины