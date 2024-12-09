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В ХАМАС заявили, что заинтересованы в достижении мирного соглашения в Газе

Представить ХАМАС Хади: движение заинтересовано в достижении мира в секторе Газа

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС заинтересовано в достижении мирного соглашения в секторе Газа. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади.

Он подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на свои заявления о стремлении к миру, стремится продолжить войну, так как понимает, что правительственная коалиция в случае достижения перемирия развалится и его политическая карьера завершится. Поэтому Нетаньяху отверг сделку по сектору Газа, предложенную Катаром.

Хади отметил, что ХАМАС изучает новое предложение по прекращению огня в Газе, которое недавно передал Египет. Он заявил, что движение заинтересовано в достижении соглашения и всегда проявляло гибкость.

9 декабря сообщалось, что делегация ХАМАС провела в Каире встречу с руководителем разведки Египта.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и ФАТХ создадут комитет по управлению послевоенным сектором Газа.

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