В отношении лидера турецкой партии начали расследование из-за его слов о Сирии

Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan («Родина») Догу Перинчека, обвинив его в «противоречащих политике национальной безопасности Турции» высказываниях о Сирии. Об этом сообщила газета Aydınlık.

Политик ранее призвал «не праздновать вместе с США и Израилем» смену власти в Сирии. По его словам, из республики пытаются «создать марионеточное государство». При этом Вашингтон не сможет «принести мир и спокойствие в Сирию», отметил лидер партии.

«В моих выступлениях нет мотива преступления в соответствии с Уголовным кодексом Турции. В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как «выступление против политики правительства в области безопасности», — прокомментировал обвинение Перинчек.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после переворота в стране. Министр подчеркнул, что высоко оценивает конструктивный подход Ирана и России, которые призывают к политическому урегулированию ситуации в стране.

Ранее в МИД Турции раскрыли главную ошибку Башара Асада.