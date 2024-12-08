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Украина опубликовала условия получения $20 млрд за счет замороженных активов РФ

Кабмин Украины обнародовал условия получения $20 млрд за счет активов России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Правительство Украины утвердило условия соглашения с предполагаемыми обязательствами, в результате которого Федеральный финансовый банк (FFB) предоставит 40-летний заем в размере до $20 млрд. Это финансирование стало возможным благодаря инициативе G7 по выделению Украине $50 млрд из доходов замороженных российских активов, указано в постановлении украинского кабинета министров.

Средства будут предоставлены через перевод в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком 10 октября 2024 года для помощи в привлечении ресурсов для укрепления Украины.

Соглашение будет осуществлено через заключение договора покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement) между Украиной как заемщиком, FFB и Агентством США по международному развитию (USAID). Также будет подписан договор гарантии и погашения займа между Украиной и USAID, а минфин Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, обеспеченный гарантией USAID.

Процентная ставка по заемной сумме составит 1,3% годовых, к которой будет добавляться текущая средняя ставка по годовым казначейским облигациям США. Выплата процентов и погашение займа будут покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.

5 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные активы в РФ будут использованы для поддержки российских регионов в том случае, если Евросоюз передаст Украине заем в размере $50 миллиардов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Владимир Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.

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