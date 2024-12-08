СМИ: никто из арабских лидеров не захотел помогать «безнадежному режиму» Асада

Оставивший пост президент Сирии Башар Асад обращался за помощью к лидерам Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) до того, как покинул страну. Об этом пишет The Economist.

Согласно материалу, Асад лично просил о содействии президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, «известного сильной неприязнью» к исламистским группировкам, входящим в состав сирийской оппозиции, а также глав других стран, но никто не захотел помогать «безнадежному режиму».

«Он (Асад. — «Газета.Ru») всем говорит, что хочет воевать. Проблема в том, что никто больше не хочет воевать за него», — заявил источник журнала в Сирии.

Накануне СМИ узнали, что Асад пытался через посредников контактировать с США и будущим главой государства Дональдом Трампом. Сирийский политик якобы сигнализировал о готовности достичь соглашения, которое бы позволило ему сохранить оставшуюся под контролем армии Сирии часть территории и безопасно покинуть страну, чтобы сформировать правительство в изгнании.

Согласно Bloomberg, через Объединенные Арабские Эмираты сирийский лидер предлагал порвать связи с поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, например «Хезболлой», в обмен на вмешательство Запада для прекращения боевых действий в республике. В рамках другой инициативы Асад якобы постарался уведомить премьера Венгрии Виктора Орбана об угрозе, с которой столкнутся христиане в Сирии, если боевики захватят власть. Предполагалось, что это послание Орбан, общающийся с Трампом, передаст американскому политику.

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