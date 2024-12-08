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Путин рассказал о координации РФ и Белоруссии во внешней и оборонной политике

Путин назвал эффективной координацию с Минском во внешней и оборонной политике

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной координацию во внешней и оборонной политике, которую осуществляют Россия и Белоруссия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — сказано в приветствии Путина к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства.

Обращение зачитал в Минске посол Российской Федерации в республике Борис Грызлов.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить ракетную систему «Орешник» на территории республики.

Глава белорусского государства заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

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