Путин рассказал о координации РФ и Белоруссии во внешней и оборонной политике

Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной координацию во внешней и оборонной политике, которую осуществляют Россия и Белоруссия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — сказано в приветствии Путина к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства.

Обращение зачитал в Минске посол Российской Федерации в республике Борис Грызлов.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить ракетную систему «Орешник» на территории республики.

Глава белорусского государства заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.