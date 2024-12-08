В Госдуме отреагировали на происходящие в Сирии события

Есть вероятность, что России придется демонтировать и убрать технику из Сирии после ухода от власти Башара Асада. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Чепа отметил, что приход к власти вооруженной сирийской оппозиции говорит о слабости сирийской армии.

«Это говорит о том, что за несколько лет мы не сумели помочь Асаду подготовить нормальную армию, что террористы за несколько дней захватили всю страну», — сказал он.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее сообщалось, что Израиль намерен полностью занять буферную зону на границе с Сирией.