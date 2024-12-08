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В сирийской оппозиции заявили о стремлении поддерживать отношения с Россией

В оппозиции Сирии заявили, что надеются на хорошие отношения с Россией

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Mahmoud Hasano/Reuters

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) стремится поддерживать хорошие отношения с Россией. Об этом заявил ТАСС член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.

«Мы стремимся поддерживать хорошие отношения с Россией. И в этом контексте наши общие интересы должны считаться первостепенными», — сказал аль-Абда, отвечая на вопрос о будущем присутствия российского контингента в Сирии и функционирования российской военной базы в Тартусе.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал основные причины падения режима президента Башара Асада и дал прогноз о судьбе российских военных баз, развернутых в стране.

Утром 8 декабря сирийские мятежники захватили Дамаск и объявили о свержении действующего режима. Президент страны Башар Асад покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Предварительно, самолет Асада могли сбить.

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что участники встречи в Дохе согласились с необходимостью начать подготовку к переходному периоду в республике.

Ранее российский сенатор заявил, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.

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