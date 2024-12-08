Песков: интеграция РФ и Белоруссии — дело очень сложное, торопиться не нужно

Процесс интеграции России и Белоруссии — сложный и кропотливый процесс, при котором нельзя торопиться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Быстрее двигаться хотят все, но интеграция — это дело очень сложное, очень кропотливое. <...> Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции», — сказал он.

Россия и Белоруссия сохраняют суверенитет и являются независимыми странами, отметил представитель Кремля, подчеркнув, что вопрос единого Союзного государства обсуждается при сохранении этой суверенности.

В этом процессе все должно быть умеренно и продуманно, чтобы не приводить к каким-то противоречиям, добавил Песков.

6 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что в процессе интеграции России и Белоруссии существует множество нюансов, которые усложняют его. Он добавил, что основная задача интеграции заключается в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и получать аналогичные услуги в обеих странах, без каких-либо барьеров.

Ранее Путин заявил, что гарантии между РФ и Белоруссией включают задействование ядерного оружия.