Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гарантии безопасности с Минском включают ядерное оружие России

Путин: гарантии между РФ и Белоруссией включают задействование ядерного оружия

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Владимир Путин во время своего визита в Минск заявил, что гарантии безопасности между Россией и Белоруссией включают возможность применения всех доступных сил, в том числе российского ядерного оружия. Трансляция его выступление шла в Telegram-канале Кремля.

Он сообщил, что договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, объединяющего Россию и Белоруссию, будет подписан в ходе его визита в пятницу, 6 декабря. Путин подчеркнул, что этот документ надежно обеспечит безопасность обеих стран.

Договор устанавливает взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного порядка России и Белоруссии, а также целостности и неприкосновенности территории и внешних границ Союзного государства. «При этом речь идет о задействовании всех доступных сил и средств, включая российское тактическое ядерное оружие, которое, по предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко, будет размещено на территории республики», — добавил президент России.

До этого Путин заявил, что спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы.

Ранее Россия подготовила экипажи комплексов «Искандер» из белорусских военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами