Гарантии безопасности с Минском включают ядерное оружие России

Президент Владимир Путин во время своего визита в Минск заявил, что гарантии безопасности между Россией и Белоруссией включают возможность применения всех доступных сил, в том числе российского ядерного оружия. Трансляция его выступление шла в Telegram-канале Кремля.

Он сообщил, что договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, объединяющего Россию и Белоруссию, будет подписан в ходе его визита в пятницу, 6 декабря. Путин подчеркнул, что этот документ надежно обеспечит безопасность обеих стран.

Договор устанавливает взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного порядка России и Белоруссии, а также целостности и неприкосновенности территории и внешних границ Союзного государства. «При этом речь идет о задействовании всех доступных сил и средств, включая российское тактическое ядерное оружие, которое, по предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко, будет размещено на территории республики», — добавил президент России.

До этого Путин заявил, что спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы.

Ранее Россия подготовила экипажи комплексов «Искандер» из белорусских военных.