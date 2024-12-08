В Госдуме выступили за территориальную целостность Сирии

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также, по его словам, Москва выступает за внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября. Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что миллионы сирийцев хотят, чтобы были «введены стабильные и инклюзивные переходные меры».

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.