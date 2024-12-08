Спецспосланник ООН по Сирии высказался

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что миллионы сирийцев хотят, чтобы были «введены стабильные и инклюзивные переходные меры». Его слова приводит Reuters.

Дипломат призвал всех жителей Сирии отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека в стремлении перестроить свое общество. Педерсен добавил, чот готов поддержать сирийский народ «на его пути к стабильному и инклюзивному будущему».

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября. Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.