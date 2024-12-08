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МИД Сирии выступил с заявлением после захвата Дамаска боевиками

МИД Сирии заявил, что он и диппредставительства будут продолжать свою работу

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Omar Sanadiki/AP

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что ведомство и все диппредставительства страны за рубежом будут продолжать свое функционирования на фоне взятия боевиками под контроль Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщалось, что коалиция сирийских повстанцев заявила, что работает над завершением передачи власти переходному руководящему органу с полными исполнительными полномочиями.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.

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