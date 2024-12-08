Путин посмертно наградил погибших в авиакатастрофе врачей

Президент России Владимир Путин посмертно наградил трех медиков, разбившихся на медицинском вертолете Ми-2 под Кировом. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Орден Пирогова был присужден медсестре Татьяне Гмызиной, врачу Александру Гыску и медбрату Сергею Широких «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера.

Ранее Путин спросил у главврача Пермской краевой больницы Цепаева о зарплатах врачей.