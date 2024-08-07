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Путин узнал о зарплатах врачей в Пермском крае

Путин спросил у главврача Пермской краевой больницы Цепаева о зарплатах врачей

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Главврач ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что врачи в Пермском крае зарабатывают в среднем 84 тысячи рублей, а средний медперсонал — около 65 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

На совещании с членами правительства РФ лидер страны спросил у главврача Пермской краевой больницы, сколько получают врачи и средний персонал.

«У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер — 58 тысяч», — сообщил Цепаев.

По его словам, эти суммы соответствуют дорожной карте. Путин спросил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, как далеки эти цифры от средних зарплат по субъекту РФ.

«По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу — немного пониже, но в пределах допустимой нормы», — сказал Махонин.

Он добавил, что средний медперсонал зарабатывает около 65 тысяч рублей.

В августе 2024 года российские работодатели опубликовали более 270 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 400 тысяч рублей. Из них большинство в сфере информационных технологий, розничной торговле и в финансовом секторе. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Ранее россияне назвали самые недооцененные профессии в России.

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