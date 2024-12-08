Украинская журналистка Диана Панченко ответила на слова миллиардера Александра Сороса, заявив, что Украина воюет за интересы других стран. Об этом она заявила в соцсети X.

«В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран», — заявила Панченко.

Незадолго до этого Сорос заявил, что Россия начала боевые действия на территории Украины для того чтобы улучшить свою демографию, повысив процент славянского населения, и в будущем иметь возможность отправить украинцев в свои резервные войска.

Недавно украинский военный с позывным «Явир» заявил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться», мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все».

До этого лидеры Украины признали, что жители страны не хотят идти в ряды ВСУ, одной из причин этому называется острая нехватка вооружения в армии.

Ранее пленный ВСУ рассказал о заработке украинских полицейских на мобилизации.