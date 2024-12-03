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На Украине объяснили, почему люди не хотят идти на фронт

WP: украинцы не хотят идти в ВСУ из-за острой нехватки оружия в армии

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Лидеры Украины признали, что жители страны не хотят идти в ряды ВСУ, одной из причин этому называется острая нехватка вооружения в армии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украинские лидеры заявляют, что на усилиях по мобилизации населения негативно сказалось сокращение военной помощи в начале этого года, поскольку потенциальные солдаты не были склонны идти добровольцами, когда они не были уверены, что у них будет то или иное оружие, чтобы стрелять по своему врагу», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, один из высокопоставленных чиновников администрации США заявил, что, хотя огневая мощь Украины ослабла из-за замедления военной помощи Вашингтона до того, сейчас «это уже не такая уж проблема».

До этого в Киеве был задержан очередной военком, за взятки помогавший местным мужчинам избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Нежелание граждан Украины служить в рядах вооруженных сил и коррупция в ТЦК стали в стране массовой проблемой.

17 ноября пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что освобождающая от службы справка об инвалидности стоит как минимум $4 тыс. В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве около 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все показывавшие справки выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать», подчеркнул военный.

Ранее в Харькове мужчины перестали выходить на работу из-за облав военкомов.

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