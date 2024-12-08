Премьер Сирии не знает местонахождения президента и министра обороны

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что не знает местонахождения президента Башара Асада, министра обороны Али Махмуда Аббаса и главы МИД Фейсала Микдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в последний раз контактировал с Асадом накануне вечером и уведомил его о ситуации.

По его словам, последнее, что сказал ему президент, было: «посмотрим завтра».

По данным Reuters, 8 декабря президент Сирии Башар Асад бежал из Дамаска после того, как повстанцы вошли в столицу. Агентство отмечает, что он вылетел в неизвестном направлении. Командование сирийской армии заявило, что 24-летнее правление Асада закончилось.

До этого премьер-министр Сирии заявил, что остается в своем доме и готов поддерживать преемственность правления. Он также выразил готовность сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.