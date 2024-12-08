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СМИ сообщили о встрече принца Уильяма с Трампом в Париже

Independent: британский принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже

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Hannah McKay/Reuters

Наследный принц Великобритании Уильям встретился с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом в Париже. Об этом пишет газета Independent.

Как отмечает издание, на церемонии открытия собора Нотр-Дам во французской столице Трамп похлопал Уильяма по плечу, затем они пожали друг другу руки.

«После службы в соборе они отправились в резиденцию британского посла на 40-минутную встречу», — говорится в статье.

По данным журналистов газеты, в резиденции посла принц Уильям и Трамп стояли рядом. Трамп поздоровался с представителями СМИ, а затем указал большим пальцем на Уильяма и сказал, что он «делает фантастическую работу».

В публикации обратили внимание, что во время мероприятия в Париже принц Уильям беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его женой Брижит Макрон и с первой леди США Джилл Байден.

До этого издание New York Post написало, что Трамп вел себя безразлично по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже.

Ранее встреча Зеленского с Трампом в Париже продемонстрировала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

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