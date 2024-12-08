Франция должна выйти из состава Евросоюза, чтобы сохранить свое сельское хозяйство. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже, передает ТАСС.

«Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом — покинуть ряды ЕС», — заявил он.

По мнению Филиппо, такой шаг является «единственным решением». Реализовать подобный сценарий позволила бы отставка президента Франции Эммануэля Макрона, подчеркнул он.

Впоследствии Урсула фон дер Ляйен покинет пост председателя Европейской комиссии, что «приблизит демонтаж прогнившей системы Евросоюза», отметил политик. Система ЕС «ввергает» страну в «нищету и войну», добавил Филиппо.

29 ноября лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон выступил с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона на фоне разногласий с проектом государственного бюджета на 2025 год, предложенным правительством республики.

Позже Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году.

Ранее Макрон принял прошение об отставке правительства.