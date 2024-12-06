В России заявили о госперевороте в Румынии

Решение Конституционного суда Румынии об отмене итогов первого тура президентских выборов в стране стало фактическим государственным переворотом. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Румынии — фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты 1-го тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты!» — подчеркнул он.

По словам Пушкова, после соответствующего решения Конституционного суда в Румынии всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура, поскольку теперь к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты.

Остальных, как отметил он, будут «нещадно выбраковывать».

6 декабря стало известно, что Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента страны. По данным телеканала Digi 24, инстанция получила большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В них приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

Ранее кандидат в президенты Румынии осудила решение КС по выборам.