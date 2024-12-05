В США раскрыли лучший сценарий окончания конфликта в Сирии для Израиля

Победа президента Сирии Башара Асада или оппозиционных сил в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон может привести к рискам для израильского государства. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Асад является союзником главного противника Израиля — Ирана, а новый виток конфликта может укрепить эти отношения, подрывая усилия Тель-Авива по ослаблению сети союзников Тегерана и ополченцев в регионе.

При этом Израиль считает другую сторону конфликта, террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), опасной для своих интересов, говорится в статье.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что активизация террористов в Сирии стала частью плана США и Израиля по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.