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МИД Катара опубликовал совместное заявление РФ, Ирана и Турции по Сирии

МИД Катара опубликовал заявление РФ, Ирана, Турции и арабских стран по Сирии

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Министерство иностранных дел Катара опубликовало совместное заявление России, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Ирака и Ирана по ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, участники встречи подтвердили, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для благополучия страны, а также региональной и международной безопасности. Подчеркивается, что эта ситуация требует со всех сторон стремления найти политическое решение, которое приведет к прекращению боевых действий и позволит обеспечить защиту гражданского населения от последствий кризиса.

В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия совместно с Турцией и Ираном предпримет шаги, направленные на деэскалацию в Сирии.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате принимают участие Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак. Переговоры в Дохе в рамках астанинского формата ведутся 7 и 8 декабря.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. 5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.

Ранее в России оценили вероятность захвата террористами власти в Сирии.

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