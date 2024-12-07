Лавров заявил, что Россия предпримет направленные на деэскалацию в Cирии шаги

Российская Федерация совместно с Турцией и Ираном предпримет шаги, направленные на деэскалацию в Сирии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на сессии Дохийского форума, передает ТАСС.

«Мы договорились сегодня с Ираном и Турцией, чтобы сделать сильный призыв, о котором я сказал (призыв к деэскалации в Сирии. – «Газета.Ru»). Мы будем предпринимать конкретные шаги, чтобы убедиться, что этот призыв был услышан», — заявил министр.

7 декабря министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сказал на Дохийском форуме, что президент Сирии Башар Асад не воспользовался возможностью, чтобы начать взаимодействовать и восстанавливать отношения со своим народом после того, как в стране завершились военные действия.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося авиаудары по их позициям и линиям снабжения.

Ранее в России оценили вероятность захвата террористами власти в Сирии.