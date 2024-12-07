На Западе назвали «полезной» беседу Трампа и Зеленского в Париже

Беседа избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже была «очень полезной». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник в органах власти.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности для обсуждения деликатных дипломатических вопросов, заявил, что встреча Трампа и Зеленского могла быть «действительно очень полезной», пишет газета.

«Прямая встреча, безусловно, была бы важна, чтобы они могли обменяться мнениями о ситуации и подготовить будущие шаги (по Украине. — «Газета.Ru») после инаугурации Трампа», — отметил собеседник издания.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

В конце ноября Зеленский предложил завершить конфликт на Украине без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство страны в НАТО.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.