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Макрон подвел итоги встречи с Трампом

Макрон после встречи с Трампом заявил, что гордится дружбой США и Франции

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он опубликовал соответствующее видео в социальной сети X.

По словам французского лидера, он гордится дружбой между его страной и Соединенными Штатами. Вместе с тем Макрон заявил, что готов к вызовам, с которыми ему и Трампу «придется сталкиваться вместе» в будущем.

7 декабря Трамп прибыл в Париж. Вечером он и Макрон провели двустороннюю встречу в Елисейском дворце. Перед ее началом избранный глава Соединенных Штатов заявил, что собирается обсудить с французским президентом, как мир «немного сходит с ума».

Также вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля.

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