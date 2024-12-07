Трамп заявил, что мир «немного сходит с ума»

Находящийся в Париже избранный президент США Дональд Трамп заявил перед началом двусторонней встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном, что обсудит с ним, как в настоящее время мир «немного сходит с ума». Его цитирует РИА Новости.

По словам американского политика, для него является «честью быть здесь».

«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — сказал избранный глава Соединенных Штатов.

7 декабря Трамп прибыл в Париж, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, символа французской столицы.

6 ноября президент Франции заявил, что Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля.