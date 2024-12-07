Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что мир «немного сходит с ума»

Трамп собирается обсудить с Макроном, как сейчас мир немного сходит с ума

close
Alex Brandon/AP

Находящийся в Париже избранный президент США Дональд Трамп заявил перед началом двусторонней встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном, что обсудит с ним, как в настоящее время мир «немного сходит с ума». Его цитирует РИА Новости.

По словам американского политика, для него является «честью быть здесь».

«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — сказал избранный глава Соединенных Штатов.

7 декабря Трамп прибыл в Париж, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, символа французской столицы.

6 ноября президент Франции заявил, что Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами