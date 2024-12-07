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На Западе рассказали, за что Байден спешит расплатиться с Зеленским

Журналист Боуз: Байден спешит выплатить обещанные деньги Зеленскому за молчание

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден спешит выплатить все обещанные деньги Киеву, чтобы выполнить условия «сделки» с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

По его мнению, «диктатура в Киеве» является «единственным, о чем заботится» уходящая администрация Байдена.

«Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть «сделки» и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку», — написал журналист.

На этой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США осталось свыше $9 млрд военной помощи для Украины.

В конце ноября газета Wall Street Journal написала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. По мнению авторов статьи, избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами.

Ранее в США заявили, что Зеленский разозлился на Байдена из-за его предсказуемой политики по Украине.

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