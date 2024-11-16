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В США заявили, что Зеленский разозлился на Байдена из-за предсказуемой политики

TAC: Байден разозлил Зеленского предсказуемой политикой по Украине

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «разозлился» на бывшего американского президента Джо Байдена из-за его предсказуемой политики по Украине. Об этом пишет The American Conservative.

«Зеленский все больше злится и разочаровывается в Байдене», — говорится в статье.

По данным издания, украинский лидер знает, чего ожидать от «предсказуемого» президента. В статье говорится, что Украина стоит на пороге поражения, а США по-прежнему не разрешают Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По мнению автора публикации, Зеленский может выбрать риск с непредсказуемым президентом.

По данным СМИ, приход избранного президента Дональда Трампа к власти может быть не в пользу России, потому что Трамп первым начал вооружать Украину и «создавать антироссийский плацдарм на границе с Россией».

До этого Зеленский заявил, что Украина получила от США только часть одобренной конгрессом страны помощи.

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ.

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