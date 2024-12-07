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В Турции выступили за скорейшее урегулирование в Сирии

Эрдоган: Турция выступает за скорейшее урегулирование в Сирии

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Depo/Global Look Press

Турецкая сторона не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейшее мирное урегулирование. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР), передает телеканал TRT Haber.

«Конечно, Турция не может закрывать глаза на события в стране, с которой она имеет общую границу длиной 910 км», — заявил он.

Эрдоган также выразил надежду на то, что Сирия обретет мир и спокойствие, к которым стремилась последние 13 лет. Президент добавил, что сейчас в Сирии изменилась политическая и дипломатическая ситуация. Он подчеркнул, что страна «принадлежит сирийцам со всеми ее этническими <...> и религиозными элементами».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на сессии Дохийского форума, что Россия, совместно с Турцией и Ираном предпримет шаги, направленные на деэскалацию в Сирии.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в России оценили вероятность захвата террористами власти в Сирии.

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