Лавров прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

Западные эксперты, наряду с российскими, изучают, какие военные объекты стран Запада и НАТО будут находиться в радиусе поражения ракетной системы «Орешник», если ее разместят на территории Белоруссии. Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Журналист на пресс-конференции привел оценки экспертов, согласно которым, в случае размещения «Орешника» в Белоруссии вся территория Европы и военные базы Североатлантического альянса на Ближнем Востоке окажутся в радиусе поражения системы.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — сказал российский министр.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики.

Глава белорусского государства заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее в правительстве РФ раскрыли тайну названия ракеты «Орешник».