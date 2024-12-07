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В Раде назвали Зеленского предателем украинского народа

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского и Поклада предателями украинского народа

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Bernadett Szabo/Reuters

Депутат Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского и начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада врагами украинского народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский проводит геноцид украинского народа, выполняя приказы от западных кураторов.

«Именно поэтому Зе (Зеленский), По и других представителей «партии войны» я называю врагами украинского народа», — написал он.

Незадолго до этого Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против себя самого.

Депутат Рады также отмечал, что Зеленский в рамках своих заявлений о возможных территориальных уступках не намерен признавать собственные промахи, даже наиболее неблагоприятный для Киева сценарий развития событий президент Украины представит как свою победу.

Другой украинский депутат Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене, высмеял президента Украины Владимира Зеленского на фоне понижения мобилизационного возраста в стране и новых заявлений Киева о границах Украины.

Ранее в Раде рассказали об очередном позорном решении Зеленского.

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