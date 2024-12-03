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В Раде выступили с очередным обвинением в адрес Зеленского

Дмитрук: Зеленский, говоря о территориальных уступках, не признает ошибок

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Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своих заявлений о возможных территориальных уступках не намерен признавать собственные промахи, даже наиболее неблагоприятный для Киева сценарий развития событий Зеленский представит как свою победу. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом) заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, Зеленский в любом случае представит как свою личную победу», — подчеркнул украинский депутат.

По словам Дмитрука, президент Украины никогда в жизни не признает своих ошибок в политике.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения под контроль Киева потерянных территорий в обмен на членство в НАТО.

Ранее МИД Украины попросил НАТО на следующей неделе пригласить Киев в альянс.

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