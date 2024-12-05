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В Раде дали Зеленскому совет после его выпада против Грузии

Депутат Рады Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя

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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против себя самого.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского о вводе ограничений против правительства Грузии из-за подавления протестов.

«Против себя ввел бы», — отметил депутат.

Он полагает, что Зеленский после запрета оппозиции, ввода цензуры и издевательств над людьми не может рассуждать о политической ситуации в Грузии.

4 декабря Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее Захарова назвала Зеленского «выродком» из-за анонса санкций против Грузии.

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