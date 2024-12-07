Лавров заявил об оказании Россией военной помощи Сирии

Россия оказывает военную поддержку Сирии с помощью Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — сказал он, выступая на сессии Дохийского форума.

7 декабря в Дохе (Катар) началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи. Основной темой диалога между главами внешнеполитических ведомств стала ситуация с эскалацией боевых действий на территории Сирии.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.