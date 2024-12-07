Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сообщили о возможности получить двойную пенсию в декабре

Депутат Госдумы Бессараб: часть россиян получат двойную пенсию в декабре

close
Depositphotos

Часть россиян получат в этом месяце двойную пенсию — за декабрь и январь. Об этом рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, граждане России, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, в декабре получат двойную выплату — за декабрь и январь, поскольку в январе эти дни будут праздничными. Следующая выплата придет уже в феврале, отметила она.

Однако для тех россиян, которые получают пенсии в более поздние даты, график выплат не изменится, сказала Бессараб.

5 декабря вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет». В обращении вице-премьеру Татьяне Голиковой он описал схему выплат по 10 тыс. руб. малообеспеченным семьям и пенсионерам в конце года.

Бессараб назвала идею о введении новогодней выплаты для семей с низким доходом и пенсионеров непродуманной. По самым скромным подсчетам, отметила парламентарий, на эти цели придется потратить порядка 520 млрд руб. Она усомнилась в том, что инициатива Чернышова будет одобрена и принята Госдумой.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году все пенсии проиндексируют на 14,75%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами