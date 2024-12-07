В Госдуме сообщили о возможности получить двойную пенсию в декабре

Часть россиян получат в этом месяце двойную пенсию — за декабрь и январь. Об этом рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, граждане России, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, в декабре получат двойную выплату — за декабрь и январь, поскольку в январе эти дни будут праздничными. Следующая выплата придет уже в феврале, отметила она.

Однако для тех россиян, которые получают пенсии в более поздние даты, график выплат не изменится, сказала Бессараб.

5 декабря вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет». В обращении вице-премьеру Татьяне Голиковой он описал схему выплат по 10 тыс. руб. малообеспеченным семьям и пенсионерам в конце года.

Бессараб назвала идею о введении новогодней выплаты для семей с низким доходом и пенсионеров непродуманной. По самым скромным подсчетам, отметила парламентарий, на эти цели придется потратить порядка 520 млрд руб. Она усомнилась в том, что инициатива Чернышова будет одобрена и принята Госдумой.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году все пенсии проиндексируют на 14,75%.