В Госдуме предложили ввести «Новогодний семейный бюджет»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В обращении предложили выплачивать малообеспеченным семьям в конце года по 10 тыс. рублей. Речь идет о семьях, доходы которых в расчете на одного члена домохозяйства находятся ниже прожиточного минимума. Также эту сумму предложили разово выплачивать перед Новым годом одиноким родителям и пенсионерам.

Чернышов добавил, что Новый год — это семейный праздник, но для многих он становится временем финансовых трудностей. Он подчеркнул, что в условиях растущих цен даже базовые приготовления к празднику могут оказаться сложными для семей с низким доходом, одиноких родителей и пенсионеров. Поэтому, как предполагают представители партии, такая мера поможет укрепить финансовое положение малообеспеченных российских семей и справиться с новогодними расходами.

Ранее Владимир Путин поручил разработать инструмент семейных сбережений.