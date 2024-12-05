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В Госдуме предложили ввести «Новогодний семейный бюджет»

Депутат Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом

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Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В обращении предложили выплачивать малообеспеченным семьям в конце года по 10 тыс. рублей. Речь идет о семьях, доходы которых в расчете на одного члена домохозяйства находятся ниже прожиточного минимума. Также эту сумму предложили разово выплачивать перед Новым годом одиноким родителям и пенсионерам.

Чернышов добавил, что Новый год — это семейный праздник, но для многих он становится временем финансовых трудностей. Он подчеркнул, что в условиях растущих цен даже базовые приготовления к празднику могут оказаться сложными для семей с низким доходом, одиноких родителей и пенсионеров. Поэтому, как предполагают представители партии, такая мера поможет укрепить финансовое положение малообеспеченных российских семей и справиться с новогодними расходами.

Ранее Владимир Путин поручил разработать инструмент семейных сбережений.

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