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В мэрии Саратова запретили новогодние корпоративы

Мэр Саратова Сурков пригрозил чиновникам увольнением за новогодние корпоративы

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Телеграм-канал «Павел Сурков»

Мэр Саратова Павел Сурков запретил сотрудникам администрации проводить новогодние корпоративы из-за обстановки, связанной со специальной военной операцией. Об этом говорится на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

Он предупредил, что тех, кто решит нарушить запрет, будет ждать увольнение.

«Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — сказал Сурков.

Мэр также поддержал решение губернатора региона об отмене праздничных салютов, призвав сосредоточиться на семейных ценностях, уделить внимание детям, в том числе детям военнослужащих. Он добавил, что новогоднее убранство города будет ориентировано на создание праздничной атмосферы для детей.

До этого сообщалось, что движение «Зов Народа» направило в Минтруд предложение выплачивать денежные премии сотрудникам, отказавшимся от похода на новогодний корпоратив.

Ранее россияне назвали корпоратив «обязаловкой» и призвали заменить его на премию.

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