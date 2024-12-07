Потенциальное снижение возраста мобилизации на Украине приведет к концу существования республики. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале отмечается, что если «незрелых юношей», которые недавно были детьми, задействуют в конфликте в «качестве щита от пуль», то существованию Украины придет конец. По данным ЦТАК, на сегодняшний день число украинцев моложе 30 лет уменьшилось до самого низкого показателя за всю историю страны.

Кроме того, в Северной Корее назвали открытием «ящика Пандоры» разрешение Запада наносить удары вглубь РФ. По мнению авторов материала, «США являются самым свирепым на планете главарем зла, который не гнушается ничем в попытке нарушить глобальный мир, стабильность и уничтожить все человечество для достижения своих гегемонистских амбиций и корыстных целей». Россия примет все необходимые контрмеры, предупредили в ЦТАК.

До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Блинкен призвал Украину принять «сложные, но необходимые» решения по мобилизации.