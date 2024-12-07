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На Украине заявили о готовящихся кадровых перестановках

Депутат Дубинский заявил о готовящейся отставке замглавы офиса Зеленского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В течение следующих двух недель на Украине планируют уволить с должности главу национального банка страны Андрея Пышного и замглавы офиса Владимира Зеленского Олега Татарова. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В течение двух недель будет снят с должности <…> Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного», — заявил он.

По словам депутата, пересмотр должностей должен произойти 20 декабря.

До этого депутат Верховной рады Тарас Мельничук заявил, что в украинском правительстве произошли кадровые перестановки, в ходе которых сменился замминистра окружающей среды и природных ресурсов.

Перестановки прошли на фоне публикаций в украинских СМИ о том, что действующего руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут сместить с занимаемого им поста из-за конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Утверждалось также, что лишиться своего поста может глава минобороны Украины Рустем Умеров. По другой версии источников, Умеров может сохранить свое кресло, однако «чистки» пройдут среди его заместителей.

Ранее депутат рассказала о закулисной борьбе в командовании Украины.

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