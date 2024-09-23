Буданова могут сместить из-за конфликта с главой офиса Зеленского

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут сместить с занимаемого им поста из-за конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом со ссылкой на источники пишет украинское издание «Страна».

«Глава военной разведки остается одним из немногих альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Владимира Зеленского. И в ближайшее время глава ОП (офиса президента. – прим. ред.) может добиться и увольнения самого Буданова», — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем, лишиться своего поста может и глава МО Украины Рустем Умеров. Согласно другой версии источников, Умеров может сохранить свое кресло, однако «чистки» пройдут среди его заместителей.

Как сообщают украинские СМИ, Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров могут быть уволены в ближайшее время. По их информации, ГУР может возглавить бывший заместитель Буданова Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а на его место перейдет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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