Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Украины Александра Сырского в попытке сместить главу Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского. С таким заявлением она выступила в публикации в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего», — заявила она.

По словам Безуглой, прежде Сырский пытался избавиться от Сил беспилотных систем другими методами, однако потерпел неудачу. СБС появились в составе ВСУ в феврале 2024 года.

До этого бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что неудавшаяся попытка военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВМС Украины высадиться на платформах в Черном море говорит о борьбе за власть между главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в сокрытии неудач на фронте.