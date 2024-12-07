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На Западе обвинили Зеленского в неуважении по отношению к своим предкам

Боуз: Зеленский неуважительно относится не просто к РФ, а к собственным предкам

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский неуважительно относится не только к совместному героическому прошлому с Российской Федерацией, но и к собственным предкам, когда следует за западными государствами. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дедушка», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что дед украинского лидера Семен Зеленский был полковником Красной армии во время Второй мировой войны.

6 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте.

По мнению Дубинского, в сентябре 2020 года Зеленский и Ермак подстроились под интересы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, после чего были организованы военные действия в ее интересах. Поэтому, отмечал депутат, готовность к мирному урегулированию только подчеркивает тот факт, что на Украине правят «государственные преступники».

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.

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