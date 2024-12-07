Госдеп США призвал румынское правительство уважать демократию

Румынским политикам необходимо следовать мирному демократическому процессу без «угроз насилия и запугивания» граждан страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя отмену результатов первого тура выборов президента Румынии.

В своем заявлении Миллер подтвердил уверенность Вашингтона в соблюдении Бухарестом демократических процессов, в том числе и в вопросе расследования якобы «иностранного вредоносного влияния».

«США поддерживают румынский народ, столкнувшийся с беспрецедентной ситуацией, связанной с целостностью его выборов», — заявил глава пресс-службы Госдепа США.

Миллер подчеркнул, что румынский народ должен быть уверен в том, что выборы отражают демократическую волю и свободны от «иностранного вредоносного влияния», которое направлено на подрыв честности выборов.

Также глава пресс-службы Госдепа США указал, что румынские граждане имеют право «самостоятельно выбирать, кого им избирать» на пост главы государства, и ни одна другая страна не должна иметь подобного права.

6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Президент Румынии Клаус Йоханнис позже заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства.

В Румынии назвали причину аннулирования результатов выборов.