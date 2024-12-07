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В США заявили, что Трамп будет следовать стратегии Рейгана «мир через силу»

Fox: Трамп и республиканцы будут следовать стратегии Рейгана «мир через силу»

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп и Республиканская партия будут следовать стратегии Рональда Рейгана «мир через силу» на мировой арене в 2025 году. Об этом заявил глава Президентского фонда и института Рональда Рейгана Дэвид Трулио в беседе с Fox News.

«Президент Трамп и республиканцы, которые были избраны, как в Палате представителей, так и в Сенате, явно имеют мандат на мир через силу», — указал Трулио.

Он сослался на данные опроса, согласно которым «американцы в целом верят в мир через силу», и назвал это «хорошей новостью». Эксперт считает, что граждане США должны осознавать, что у страны сильная армия.

«Американцы хотят, чтобы США участвовали в мировых делах. И один из способов сделать это — иметь сильную армию, которая может сдерживать плохих парней, но также будет рядом с нами, если, не дай Бог, мы когда-нибудь столкнемся», — заявил Трулио.

До этого газета The Hill писала, что действующий президент США Джо Байден оставляет Дональду Трампу «невероятный беспорядок» в делах как внутри страны, так и на мировой арене.

Ранее американцы поделились мнением, кто побеждает в конфликте на Украине.

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